«Масштаб и историческую значимость выставки сложно переоценить»

Фото: предоставлено министерством культуры Нижегородской области Наталья Суханова

— Еще несколько месяцев назад 130-летие начали отмечать ведущие музеи нашего региона — Нижегородский музей-заповедник и Нижегородский художественный музей. Нижегородский театр драмы к 130-летию здания на Большой Покровской запустил экскурсии для зрителей, готовится тематическая постановка. Но нужно помнить, что все эти круглые даты — часть городской памяти о том, что в 1896 году Нижний Новгород стал площадкой для проведения XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки. Между прочим, Нижний стал первым нестоличным городом, где состоялось событие такого масштаба — за всю историю проведения Всероссийских выставок, наша стала единственной, получившей титул «Великой».

Выставка захватила наш город на несколько месяцев, и готовились к ней точно так же, как всего пять лет назад мы готовились к празднованию 800-летия. Масштаб и историческую значимость этого события сложно переоценить. А меж тем на долгие годы это событие было забыто, а в общественном сознании Всероссийская выставка переплетена с Нижегородской ярмаркой, хотя это два принципиально разных явления.

Мультиформатную выставку «Великая Всероссийская», которая откроется в мае в выставочном Пакгаузе, уже сейчас можно назвать ключевым культурным событием этого года в Нижнем Новгороде.

Это «выставка о выставке», и у нее есть миссия — возвращение памяти о событии, которое не только знакомило посетителей с разнообразием продукции, производимой во всех губерниях Российской Империи, но и демонстрировало передовые разработки инженеров, ученых, деятелей искусства. Именно поэтому, работая над этим проектом, мы не только поднимали архивные материалы и искали подлинные экспонаты, бывшие свидетелями этого эпохального события. Мы обратились к помощи IT-специалистов, чтобы с их помощью показать, какой эволюционный путь инженерная мысль прошла за эти 130 лет. Конечно же, на всем протяжении работы выставки ее будет сопровождать масштабная просветительская программа.

И еще один очень важный момент. Реализацию нашего проекта сложно представить без помощи и вдохновения, которое нам подарила Татьяна Павловна Виноградова — профессор Нижегородского архитектурно-строительного университета и хранительница уникального наследия своего деда Василия Ивановича Виноградова, который был хроникером Всероссийской художественной и промышленной выставки 1896 года. Много лет Татьяна Павловна занимается сохранением памяти о старом Нижнем, и именно она в 2024 году вдохновила нас на создание проек­та «Гуляя по старому Нижнему». Тогда же родилась идея выставки «Великая Всероссийская». И мы очень рады, что концепция проекта вдохновила и экспертов Президентского фонда культурных инициатив, и команду правительства региона. Надеемся, вдохновит она и посетителей выставки.

Выставка откроется для посещения 29 мая, и завершим мы ее символично 4 ноября, в День народного единства. А ведь именно единство и мощь страны представила Нижегородская выставка 130 лет назад.