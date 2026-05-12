В МИД России заявили о требовании ЕС к Грузии прекратить авиаперелеты с РФ

Власти Евросоюза (ЕС) требуют от Грузии прекратить авиаперелеты с Россией, утверждает директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин. По его словам, в ЕС ставят целью «навредить России, пусть и за счет интересов Грузии».

Господин Калугин считает, что отказ от авиасообщения с Россией негативно скажется на экономике Грузии. «В Брюсселе публично требуют от Грузии присоединиться к антироссийским санкциям ЕС, ввести энергетическое эмбарго против нашей страны, прекратить транспортное сообщение, включая авиарейсы»,— сказал дипломат в интервью ТАСС.

Грузия официально не присоединялась к санкциям ЕС против России, введенным после 2022 года. При этом грузинские власти соблюдают международные финансовые ограничения. В феврале премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что представители западных государств «в течение четырех лет кулуарно требовали» ввести санкции против России, «а сейчас уже требуют того же открыто».