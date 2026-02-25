Премьер Грузии назвал неуместным требование присоединиться к санкциям против РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что представители западных государств «в течение четырех лет кулуарно требовали» ввести санкции против России, «а сейчас уже требуют того же открыто». Так он прокомментировал совместное заявление послов ФРГ, Франции и Великобритании, призывающих Грузию препятствовать обходу санкций против России.

«Мы много раз говорили об этом нашему обществу и некоторые не верили, но сейчас от нас этого требуют открыто» - отметил Ираклий Кобахидзе на брифинге (цитата по Interpressnews). «Одним из главных импортеров российской продукции является ЕС, и он платит очень большие суммы денег, об этом говорит сама европейская бюрократия. Делать заявления против нас в такой ситуации абсолютно неуместно. Есть страны, считающиеся в Европе прозападными, которые тоже не вводят санкции, и их об этом даже никто не просит.

Это наглядно демонстрирует двойные стандарты, это показывает, что у них есть специфические интересы против нашей страны»,— заявил грузинский премьер.

Ираклий Кобахидзе напомнил, что Грузия присоединилась к резолюциям Генассамблеи ООН и других организаций в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, тогда как те же страны «считающиеся прозападными и антироссийскими» не голосовали за соответствующие резолюции, «но их за это никто не критикует». Премьер считает это обстоятельство «еще одним примером» западных «двойных стандартов».

Грузия официально не присоединилась к санкциям ЕС против России, введенным после 2022 года. При этом грузинские власти соблюдают международные финансовые ограничения. В заявлении по случаю четвертой годовщины боевых действий на Украине послов ФРГ, Франции и Великобритании в Тбилиси говорилось, что «Грузия может сыграть важную роль в укреплении европейской безопасности, продолжая ограничивать доступ к российскому оружию, принимая решительные меры против любых попыток обходить международные санкции».

Георгий Двали, Тбилиси