Потолок цен на удобрения в России сохранили на уровне 2022 года

Действие меры по фиксации предельных цен на удобрения для внутреннего рынка продлено до 30 ноября, сообщила Федеральная антимонопольная служба. «Это позволит по доступной стоимости обеспечить аграриев сырьем для ведения сельскохозяйственных работ», — пояснили в ФАС.

В ведомстве напомнили, что производители добровольно зафиксировали предельные цены минудобрений в 2021 году, они «формировались в соответствии с рекомендациями ФАС». В 2022-м цены проиндексировали, далее индексация не проводилась.

В апреле правительство продлило до 30 ноября действие квот на экспорт удобрений.