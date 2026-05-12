В Ярославской области в первом квартале сократился ввод жилья

В Ярославской области в первом квартале 2026 года введено в эксплуатацию 192,1 тыс. кв. м жилья, что составляет 68,9% от уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Ярославльстат.

Большая часть введенного жилья построена населением за счет собственных и привлеченных средств — 140,3 тыс. кв. м, или 62,8% к уровню января — марта 2025 года.

Меньше всего жилья было введено в феврале (58,1 тыс. кв. м), а больше всего — в марте (73 тыс. кв. м).

