«Колорадо» увеличил отрыв в серии play-off НХЛ против «Миннесоты»

«Колорадо Эвеланш» одержал гостевую победу над «Миннесота Уайлд» в четвертом матче второго раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей голы забили Назем Кадри, Росс Колтон, Паркер Келли, Нейтан Маккиннон и Брок Нельсон. У «Миннесоты» первую в карьере шайбу в play-off НХЛ забросил российский форвард Данила Юров. Ему ассистировал соотечественник Владимир Тарасенко. Также гол забил Нико Штурм.

«Колорадо» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:1. Пятая игра противостояния состоится в ночь на 14 мая на льду «Эвеланш».

Таисия Орлова