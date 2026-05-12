США отправили в Европу подлодку с баллистическими ракетами
Американская стратегическая атомная подлодка типа Ohio с межконтинентальными баллистическими ракетами зашла на базу в Гибралтаре. Об этом сообщила пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США.
Атомная подлодка типа Ohio
Фото: U.S. Navy / Rex Nelson / Reuters
Подлодка зашла в Гибралтар 10 мая. «Этот визит демонстрирует возможности, гибкость и неизменную приверженность США своим союзникам по НАТО. Подводные лодки Ohio являются незаметными пусковыми платформами для баллистических ракет подводного базирования, обеспечивая США наиболее живучий компонент ядерной триады»,— подчеркнули в пресс-службе.
В составе ВМС США имеется 14 подлодок типа Ohio. Каждая из них способна нести 20 баллистических ракет Trident II D-5 с разделяющимися головными частями.
В апреле Пентагон заявил, что США впервые в своей истории столкнулись с необходимостью сдерживания двух равных им ядерных держав — России и Китая, и должны адаптировать свою политику в военно-ядерной сфере под новые реалии. Среди прочего, США занялись разработкой крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении.
