США отправили в Европу подлодку с баллистическими ракетами

Американская стратегическая атомная подлодка типа Ohio с межконтинентальными баллистическими ракетами зашла на базу в Гибралтаре. Об этом сообщила пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США.

Фото: U.S. Navy / Rex Nelson / Reuters

Подлодка зашла в Гибралтар 10 мая. «Этот визит демонстрирует возможности, гибкость и неизменную приверженность США своим союзникам по НАТО. Подводные лодки Ohio являются незаметными пусковыми платформами для баллистических ракет подводного базирования, обеспечивая США наиболее живучий компонент ядерной триады»,— подчеркнули в пресс-службе.

В составе ВМС США имеется 14 подлодок типа Ohio. Каждая из них способна нести 20 баллистических ракет Trident II D-5 с разделяющимися головными частями.

В апреле Пентагон заявил, что США впервые в своей истории столкнулись с необходимостью сдерживания двух равных им ядерных держав — России и Китая, и должны адаптировать свою политику в военно-ядерной сфере под новые реалии. Среди прочего, США занялись разработкой крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении.

