В Ростове Великом состоялась выставка трофейных беспилотников
В Ростове Великом в Конюшенном дворе с 9 по 11 мая прошла выставка беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава округа Андрей Шатский.
Автор выставки — волонтер и участник СВО Александр Миллионщиков. Он, находясь в зоне СВО, в соответствии со своей специализацией собирал трофейные остатки беспилотных летательных аппаратов, а затем своими руками собрал из них полноценные модели. Как отметил господин Шатский, выставка демонстрирует сложность беспилотных систем.
«Эти аппараты теперь предстают перед зрителями как свидетельства современных технических решений и инженерной мысли»,— написал глава округа.
На некоторые представленные образцы нанесены надписи «Россия», а также изображение российского флага.