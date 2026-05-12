В Ростове Великом состоялась выставка трофейных беспилотников

В Ростове Великом в Конюшенном дворе с 9 по 11 мая прошла выставка беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава округа Андрей Шатский.

Автор выставки — волонтер и участник СВО Александр Миллионщиков. Он, находясь в зоне СВО, в соответствии со своей специализацией собирал трофейные остатки беспилотных летательных аппаратов, а затем своими руками собрал из них полноценные модели. Как отметил господин Шатский, выставка демонстрирует сложность беспилотных систем.

«Эти аппараты теперь предстают перед зрителями как свидетельства современных технических решений и инженерной мысли»,— написал глава округа.

На некоторые представленные образцы нанесены надписи «Россия», а также изображение российского флага.

Алла Чижова