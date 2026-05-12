В Ярославле будут по-новому бороться с борщевиком

В Ярославле в 2026 году мэрия планирует обработать от борщевика Сосновского территорию на площади 137 га, технологию борьбы изменят. Об этом на открытом совещании в мэрии рассказал заместитель мэра Николай Степанов.

Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Борщевик в центре Ярославля

Муниципальный контракт на обработку территории мэрия планирует заключить до 29 мая. Бороться с борщевиком власти планируют по-новому.

«Если раньше мы проводили две обработки химическим способом, то в этом году первая обработка будет проводиться химическим способом, а вторая — методом кошения. Первый этап — с 1 июня по 1 июля и второй этап — с 15 июля до 1 сентября»,— рассказал Николай Степанов.

В этом году финансировать мероприятия будут в равных долях региональный и муниципальный бюджеты. На каждый гектар территории планируется потратить 25,7 тыс. руб., всего будет выделено по 1,8 млн руб из областного и городского бюджетов.

Также мэрия планирует выявлять борщевик на частных территориях и штрафовать владельцев в случае не принятия мер по уничтожению. Штрафы по региональному закону составляют для граждан 5 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 600 до 800 тыс. руб.

Антон Голицын