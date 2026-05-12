В Ярославле выросли цены на аттракционы

В Ярославле катание на аттракционах в городских парках подорожало на 10%. Об этом на открытом совещании в мэрии сообщила директор МБУ «Дирекция городских парков культуры и отдыха» Вера Виноградова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Это вынужденная мера, на которую нам пришлось пойти в связи с повышением стоимости электроэнергии и общих расходов на эксплуатацию. Большинство цен на аттракционы в парках находится в диапазоне от 150 до 350 руб.»,— сказала госпожа Виноградова.

Она добавила, что в этом году был расширен список льготных категорий. Сейчас он включает многодетные, малоимущие семьи с детьми, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и членов семей участников СВО.

В городских парках планируют установить новые аттракционы, сообщила директор учреждения. В парке на Даманском появятся два электрокатамарана, силомер и выставочная экспозиция «Цыпа Парк». В парке уже установлен летний кинотеатр, репертуар еще не определен.

В парках Юбилейный и Нефтяник разместят аттракционы «Бассейн с лодочками». Сейчас специалисты готовят площадки. В парке 30-летия Победы намерены открыть пункт проката лодок и катамаранов на пруду.

Алла Чижова