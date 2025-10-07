Журналистов-иноагентов Котрикадзе, Ратникову и Дзядко внесли в список террористов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов журналистов телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией в России) Екатерину Котрикадзе, Валерию Ратникову и Тихона Дзядко (объявлены иноагентами).

Журналисты проходят по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. По версии следствия, сотрудники телеканала опубликовали материал с фейками о действиях российских военнослужащих против украинских мирных жителей.

Все трое журналистов объявлены в розыск. Суд заочно их арестовал.