Журналистов-иноагентов Котрикадзе, Ратникову и Дзядко внесли в список террористов
Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов журналистов телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией в России) Екатерину Котрикадзе, Валерию Ратникову и Тихона Дзядко (объявлены иноагентами).
1 / 3
Журналисты проходят по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. По версии следствия, сотрудники телеканала опубликовали материал с фейками о действиях российских военнослужащих против украинских мирных жителей.
Все трое журналистов объявлены в розыск. Суд заочно их арестовал.