Посол сообщил о подготовке визита премьера Пакистана в Россию

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в скором времени посетит Россию с визитом, заявил посол Пакистана Файсал Нияз Тирмизи. По его словам, дата приезда может быть «назначена на июнь или ближе к июлю».

«Премьер-министр очень ждет этой встречи — встречи с президентом Путиным, к которому он относится с глубочайшим уважением. Он с нетерпением ждет этого визита. И, конечно, как только даты будут согласованы, о них будет объявлено»,— рассказал дипломат в интервью ТАСС.

Посол напомнил, что в 2025 году господин Шариф уже встречался с российским президентом дважды — в Пекине и в Ашхабаде. Господин Тирмизи считает, что у них есть «много тем, которые можно обсудить». «И Пакистан, и Россия являются частью евразийского пространства. Северная связующая точка этого пространства — это Беларусь, Москва и Мурманск, а южная - Карачи, Гвадар, Пасни и Дживани»,— уточнил он.

В январе посол Пакистана в РФ сообщал, что Москва и Исламабад ведут переговоры о совместной разведке газовых месторождений. Пакистан также рассматривает возможность наращивания импорта сжиженного природного газа из России.