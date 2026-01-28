Москва и Исламабад обсуждают совместную разведку газа в Пакистане

Москва и Исламабад ведут переговоры о совместной разведке газовых месторождений, сообщил «Известиям» посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи.

По его словам, несколько недель назад Пакистан посетила российская делегация, стороны прорабатывают возможные проекты по разведке газовых ресурсов на территории страны. В перспективе дипломат также не исключил участие пакистанских компаний в таких же проектах в России.

Кроме того, Пакистан рассматривает возможность наращивания импорта сжиженного природного газа из РФ. Как отметил посол, наличие долгосрочного контракта с Катаром поиску новых поставщиков не помешает. «Мы всегда ищем лучшие цены на нефть, газ и СПГ. На данный момент у нас уже есть долгосрочный контракт с Катаром, но мы всегда ищем альтернативы. Это не должно быть проблемой. Каждая страна всегда ищет»,— заявил дипломат.

Пакистан также заинтересован в совместной разработке нефтяных месторождений, заявлял ранее Файсал Нияз Тирмизи. Российская делегация, говорил посол, уже определила месторождения, которые готова разрабатывать.