Ярославское УФАС оштрафовало монополиста за неравные цены для операторов связи

Ярославское УФАС оштрафовало АО «Ресурс» на 267,7 тыс. руб. за установление необоснованно высокой цены на аренду опор ЛЭП и создание дискриминационных условий для операторов связи. Об этом сообщили в межрегиональном УФАС.

Фото: Ярославское УФАС

Антимонопольный орган установил, что компания, занимающая 100% доли на локальном рынке, включила в стоимость услуги расходы, уже учтенные в тарифе на передачу электроэнергии, что привело к двойному учету затрат. С октября 2025 года организация повысила плату для ООО «Яртелесервис» до 350 рублей в месяц, тогда как для другого крупного оператора цена составляла 250 рублей, что нарушает требование об установлении равных цен для всех потребителей.

Несмотря на ранее выданное предупреждение о необходимости привести цены в соответствие с законодательством, АО «Ресурс» не устранило нарушения, что стало основанием для возбуждения дела по ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ.

Размер административного штрафа рассчитан исходя из выручки компании на рынке данной услуги за 2024 год.

Антон Голицын

