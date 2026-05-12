В Бодайбо восстановили центральное водоснабжение после аварии на водозаборе

В городе Бодайбо Иркутской области по состоянию на утро 12 мая была восстановлена работа плавучей водозаборной станции «Роса», которая 10 мая вышла из строя из-за последствий ледохода на реке Витим. О подключении станции к сетям городского центрального водоснабжения на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил мэр города Бодайбо Евгений Юмашев.

По информации пресс-службы регионального правительства, вода появилась в домах, расположенных в нижней по рельефу части города, полностью систему планируется запустить до конца дня. При этом вода в системе пока является технической, пить и использовать ее для приготовления пищи нельзя. Подвоз питьевой воды к домам продолжается.

После дезинфекции системы водоснабжения специалисты Роспотребнадзора проведут лабораторные исследования для принятия решения о пригодности употребления воды из-под крана. В Бодайбо до конца недели приостановлена работа детских садов, а школы переведены на дистанционное обучение. По информации мэра Бодайбо, планируется, что 18 мая образовательные организации начнут работать в штатном режиме.

Влад Никифоров