«Известия»: американская Nielsen намерена продать бизнес в России

Исследовательская группа Nielsen договаривается о продаже своего подразделения в России, сообщают «Известия» со ссылкой на источники. По их словам, компания ведет переговоры с «потенциальным интересантом», кто это, не уточняется. Как рассказал другой собеседник издания, Nielsen давно рассматривала возможность продажи российского актива. В материнской компании и ее российском представительстве информацию не прокомментировали.

Nielsen работает в России с 1994 года. Ее ключевой актив — панельные данные о потребительских предпочтениях, которые используются крупнейшими ритейлерами и производителями для ценообразования, ассортиментной политики и маркетинга. С 2017 года она также отслеживает продажи товаров повседневного спроса в интернет-магазинах. В 2019-м Nielsen создала в России отдельное юрлицо — ООО «Нильсен Дэйта Фэктори». По итогам 2025-го его выручка по РСБУ составила 3 млрд руб., показав рост вдвое год к году, а чистая прибыль выросла почти в четыре раза, до 1,5 млрд руб. У ее материнской ООО «Эй Си Нильсен» выручка упала на 31%, до 2,3 млрд руб.

Среди возможных причин продажи бизнеса в агентстве «ВМТ Консалт» назвали регуляторные — связанные с высоким риском нарушения американского законодательства. В 2025 году Госдума приняла законопроект о деятельности иностранных компаний—исследователей потребрынка. Он ввел запрет на работу в России компаний с долей иностранного участия свыше 20%, обязав их обрабатывать данные только в РФ и состоять в специализированном реестре. Одним из авторов документа был депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Антон Горелкин. По его словам, данные иностранных аналитических компаний, продолжающих работу в РФ, «с большой долей вероятности» используются для корректировки санкций. В этом контексте депутат упоминал работающих в стране Ipsos, GfK и Nielsen.