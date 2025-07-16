Рынку импортозаместили оценку

В Госдуме прошел третье чтение законопроект о деятельности иностранных компаний—исследователей потребрынка, обсуждаемый с 2023 года. Проект вводит запрет на работу в России компаний с долей иностранного участия свыше 20%, обязывает их обрабатывать данные только в РФ и состоять в специализированном реестре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Госдума 15 июля приняла законопроект «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», вводящий требования к работе маркетинговых компаний, исследующих товарный рынок в России.

Проект предлагает прямой запрет на проведение исследований для компаний с иностранным участием в капитале более чем 20%, а также годовой выручкой свыше 800 млн руб.

Также принятый законопроект допускает обработку данных о российском рынке только на мощностях, размещенных в РФ.

Российские же компании, занимающиеся подобной деятельностью, должны будут быть включены в профильный реестр, его оператор будет определен позже.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2023 году депутатами от «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и КПРФ. За время обсуждения проект претерпел изменения: например, изначально предлагалось подвести под регулирование компании с выручкой не менее 30 млн руб. в год (см. “Ъ” от 31 июля 2023 года).

Одним из авторов документа был депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Антон Горелкин. В своем Telegram-канале он заявлял, что данные иностранных аналитических компаний, продолжающих работу в РФ, «с большой долей вероятности» используются для корректировки санкций, и уточнял, что в стране продолжают работать компании Ipsos, GfK и Nielsen. В Nielsen не ответили на запрос “Ъ”, с Ipsos и GfK связаться не удалось.

Господин Горелкин 15 июля заявил: «Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта следующего года, так что у игроков рынка остается совсем немного времени, чтобы привести свою деятельность в полное соответствие с требованиями».

Как писал “Ъ” ранее, после начала военной операции России на Украине в 2022 году компании IDC и Gartner перестали публиковать данные по российскому рынку, а GfK прекратила обновлять сайт для РФ. В декабре 2022 года оказание услуг по исследованию рынка лицам из РФ вошло в пакет санкций ЕС.

Антон Горелкин, депутат Госдумы, 15 июля, в своем Telegram-канале: «Российский исследовательский рынок готов к тому, чтобы жить по новым правилам».

Маркетинговые исследования нужны компаниям, чья продукция продается конечным потребителям, но прямого доступа к качественной информации у них нет, напоминает директор практики по стратегии роста и продаж «Рексофт Консалтинг» Кирилл Малышев. Например, продукция FMCG продается в сетях, в традиционной рознице и онлайн, часто через дистрибуторов. Эти исследования помогают компаниям понять, как продается товар по регионам, по каналам, в сравнении с конкурентами и с другими категориями продукции. «На этом рынке сегодня работают как крупные российские игроки (Infoline, Data Insights), так и продолжают свою работу иностранные»,— говорит он.

«Сейчас на нашем рынке действуют разные иностранные игроки, например Nielsen, GfK, Ipsos и IQVIA»,— соглашается управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев.

Влияние инициативы на рынок будет зависеть от того, будут ли иностранные компании приводить в соответствие с новым законом свою структуру или предпочтут уйти с рынка.

«В любом случае это усилит роль российских игроков. Также могут возникнуть новые партнерства»,— допускает он.

«По факту все иностранные компании продолжают работать в России, а что касается российских, но использующих бренды зарубежных, то в большинстве своем они ничем больше с мировыми компаниями не связаны»,— говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Это самостоятельные организации, а в капитале юрлиц, которые ведут свою деятельность в стране, участие владельцев этого бренда либо символическое, либо и вовсе отсутствует. Доход от работы условно дочерних предприятий обычно перечислялся в виде роялти за использование товарного знака и так далее, добавляет он. С учетом того, что такие компании чаще всего происходят из стран, отнесенных к недружественным, скорее всего, эти доходы и так направляются на спецсчета типа С (открывается в российском депозитарии нерезиденту). «Вероятность того, что данная мера существенно изменит рынок маркетинговых исследований, минимальна»,— заключает эксперт.

Татьяна Исакова