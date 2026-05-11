«Радугу» просветят на криминал

Как стало известно “Ъ”, мэр Уфы Ратмир Мавлиев, на днях отпущенный из СИЗО под домашний арест, обратился к руководителям Генпрокуратуры и Следственного комитета России (СКР) с просьбой проверить его уголовное дело. Чиновник настаивает, что приписываемые ему следствием деяния полностью противоречат реальным событиям, которые можно подтвердить материалами гражданских судов и нормативными актами.

Фото: Тимур Давлетов / ТАСС Ратмир Мавлиев считает, что его обвинение противоречит фактам, подтвержденным гражданскими судами

События, связанные с уголовным делом сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева, развиваются очень стремительно. 28 апреля он был задержан, 30 апреля суд санкционировал его заключение под стражу.

В тот же день Ратмиру Мавлиеву следователем республиканского управления СКР было предъявлено обвинение в двух эпизодах получения взяток и двух эпизодах превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Уже через неделю, 7 мая, что бывает исключительно редко, Верховный суд (ВС) Башкирии рассмотрел апелляционные жалобы защиты и отпустил Ратмира Мавлиева под домашний арест.

Как пояснили в ВС, «с учетом обстоятельств дела, данных о личности обвиняемого и наличия у него малолетних детей суд апелляционной инстанции не нашел оснований для применения самой строгой меры пресечения в виде заключения под стражу». Следствие намерено добиваться отмены этого решения.

По данным “Ъ”, у чиновника на днях взяли на экспертизу фрагменты волос и слюны, что обычно делается при расследовании не должностных, а насильственных преступлений против личности.

Сам градоначальник и его защита обратились к генпрокурору Александру Гуцану и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку законности возбуждения уголовного дела в отношении чиновника и обоснованность предъявленных ему обвинений.

В материалах дела указано, что глава администрации города вместе с гендиректором ООО «Единый расчетно-кассовый центр Уфы» (ЕРКЦ Уфы) Айгуль Винниковой, директором санатория «Радуга», депутатом горсовета Уфы Алексеем Силиным и замначальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы Рушатом Фазлиахметовым вывели здравницу из муниципальной собственности.

Затем Ратмир Мавлиев якобы потребовал от руководства строительной группы компаний Prime Development («Прайм Девелопмент») оформить участок земли санатория стоимостью более 13 млн руб. на себя и передать градоначальнику в обмен «на общее покровительство».

Вторым эпизодом взятки следствие считает получение 10 млн руб. от представителя одной из уфимских строительных компаний.

Сити-менеджера также обвиняют в организации незаконного сбора около 31 млн руб. в Общественный фонд развития города (ОФРГ).

Следствие полагает, что за счет этих средств город приобрел за 21,1 млн руб. премиальный Lexus, который чиновник использовал для служебных и личных поездок.

В обращениях к главам СКР и Генпрокуратуры защита сити-менеджера указывает, что сама постановка вопроса о «покровительстве» с его стороны ГК «Прайм Девелопмент» и получении от нее имущественных выгод выглядит более чем странно.

Будучи главой администрации Уфы, указывают адвокаты, Ратмир Мавлиев подал семь исков к группе компаний по взысканию в муниципальный бюджет денежных средств на общую сумму более 21 млрд руб.

По мнению истца, аффилированные с ГК физические и юридические лица скупали земельные участки, планируемые к изъятию для строительства дорог, социальных и других объектов, затем обращались в муниципальные органы с целью их изъятия для городских нужд и через мировые соглашения получали участки и территории, многократно превышающие исходные по площади.

Сейчас иски находятся в судах, все ранее принятые судебные решения отменены.

В ГК «Прайм Девелопмент» заявили, что приобретают земельные участки под застройку «строго в рамках действующего законодательства и с соблюдением установленных процедур».

Что касается самой приватизации земли санатория «Радуга» в рамках реорганизации МУП ЕРКЦ в ООО «ЕРКЦ Уфы», проведенной якобы в нарушение установленных норм, то, отмечается в обращении, оздоровительное учреждение являлось филиалом МУП ЕРКЦ с 2013 года, перешло к ООО как правопреемнику, соответственно, последующая продажа его участка земли не нарушает законодательства о закупках и приватизации муниципального имущества.

К сделке по продаже земельного участка физическому лицу чиновник Мавлиев отношения не имел, а покупатель и сейчас является его полноправным владельцем. Несостоятельны и утверждения, что при продаже земельного участка санатория были необходимы конкурсные процедуры, поскольку он реализовывался коммерческой структурой. 13 млн руб., заплаченные за участок покупателем, были израсходованы на нужды ООО и к градоначальнику не поступали.

Что касается эпизода с Lexus LX 500D, то, указано в обращении, автомобиль, вне зависимости от формы его приобретения, находится на балансе и в собственности подведомственного администрации Уфы учреждения, фактов его нецелевого использования в ходе предварительного следствия не установлено.

Денежные средства, потраченные на приобретение автомобиля, не являются бюджетными, поступили в ОФРГ в виде добровольных пожертвований, соответственно, неверны доводы следствия о нецелевом расходовании средств.

Что касается второго эпизода со взяткой, то он построен только на показаниях свидетеля — человека, который сам обвиняется в 32 коррупционных эпизодах.

Предполагаемый взяткодатель не допрошен, никаких документальных подтверждений получения взятки в уголовном деле нет.

«Мы очень надеемся, что в Генпрокуратуре и центральном аппарате Следственного комитета детально проверят все пункты обвинения,— сказал “Ъ” адвокат Марат Самойлов.— В частности, дана ли следствием надлежащая оценка противостоянию в судах администрации Уфы и ГК "Прайм Девелопмент", связанному с требованиями о возврате муниципальных земель, не имеют ли свидетели оснований для оговора Ратмира Мавлиева, кто реально получил выгоду от продажи участка в санатории. Мы сами будем ходатайствовать о проведении очных ставок с этими свидетелями. Принудительный забор волос и слюны на экспертизу, против которого выступали обвиняемый и его защита, мы считаем давлением со стороны следствия. Понимая слабость обвинения, следствие, по сути, начало действовать всеми возможными способами. Надеемся, что проверка покажет несостоятельность этих обвинений».

Александр Александров