AP: в Вену для охраны «Евровидения» пригласили полицейских из Германии

Во время недели «Евровидения», стартующей в Вене 12 мая, пройдут демонстрации в поддержку Палестины. Запланированы как минимум несколько демонстраций. В городе усилили меры безопасности: наряды полиции укомплектовали сотрудниками со всей Австрии, а также пригласили коллег из Германии, сообщает AP.

«Разногласия по поводу участия Израиля омрачают 70-летие этого экстравагантного поп-музыкального шоу», — указывает агентство.

Пять стран отказались от участия в конкурсе из-за допуска Израиля — это Испания, Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия.

В испанских СМИ обсуждают предложение запретить в будущем участие в конкурсе странам, которые ведут военные действия. Директор «Евровидения» Мартин Грин, комментируя эту идею, заявил, что руководство конкурса не смешивает представителей стран на мероприятии и действия соответствующих национальных правительств.

