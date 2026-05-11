Шуты и штампы
В Вене стартует «Евровидение»
Первый полуфинал 70-го песенного конкурса «Евровидение» пройдет в австрийской столице 12 мая. Второй состоится 14 мая, а финальный концерт в Wiener Stadthalle — 16 мая. Скандалы и перспективы Eurovision-2026 изучает Игорь Гаврилов.
Букмекеры пока что прочат победу Финляндии в лице дуэта певца Пете Паркконена и скрипачки Линды Лампениус
В конкурсе примут участие 35 стран, это наименьшее количество участников с 2003 года. Причина — отказ от участия одной из стран—основательниц конкурса Испании, а также Ирландии, Исландии, Нидерландов и Словении.
Испания, как бы то ни было, очень ценит свой статус страны-основательницы и хотела бы вернуться в строй, но при условии, что Европейский вещательный союз впредь не будет допускать к участию в конкурсе страны, на территории которых ведутся военные действия.
Таково было предложение испанской вещательной компании RTVE.
Директор «Евровидения» Мартин Грин развернуто прокомментировал это предложение, сказав среди прочего, что руководство конкурса не смешивает представителей стран на мероприятии и действия соответствующих национальных правительств.
Из этого следует, что и Россия в теории может на конкурс вернуться, но на деле такой вариант пока не рассматривается. Грин также прокомментировал слова победительницы шведского национального отбора Фелисии Эрикссон, которая заявила СМИ, что участие Израиля в конкурсе является спорным.
Руководитель порекомендовал артистам по окончании национальных отборов держать свои политические взгляды при себе.
Воюющее государство в Вене представит Ноам Беттан с песней «Michelle».Проблемы с участниками возникали не только на почве их отношения к Израилю. Болгарское национальное телевидение обвинили в подтасовке результатов промежуточного голосования в ходе национального отбора в пользу певицы Дары.
Среди прочего, например, было зафиксировано 1,5 млн голосов, поступивших из Азии. Их аннулировали, но в итоге Дара на конкурс все же едет. Ее песня называется «Bangaranga». В создании номера, помимо болгарских авторов, участвовали норвежский продюсер Анна Джудит Вик, много пишущая для k-pop-групп, а также давний компаньон Филиппа Киркорова Димитрис Контопулос.
Несмотря на всю суету вокруг Дары, букмекеры скромно оценивают ее шансы на успех. В таблице предпочтений на сайте eurovisionworld.com, суммирующей прогнозы ведущих букмекерских контор, песня «Bangaranga» находится лишь на 15-м месте.
Верхняя пятерка в этой таблице выглядит следующим образом.
На пятом месте австралийская суперзвезда Дельта Гудрем, самое большое имя в списке участников нынешнего «Евровидения».
В начале 2000-х она продавала альбомы миллионными тиражами и подолгу зависала на верхних строчках чартов в Австралии и Великобритании.
На Зеленом континенте Гудрем — вторая по популярности певица после Кайли Миноуг. При этом в Европе ее давно забыли. Однако надрывная и безнадежно банальная конкурсная песня «Eclipse», написанная шведско-американской авторской командой, все же неплохо оценивается букмекерами. Вероятность победы — 6%.
7% — так оценивают букмекеры шансы француженки Монро. Ее песня «Regarde!» — сочетание поп-музыки и оперы, модное в нынешнем сезоне благодаря Росалии и хиту «Berghain».
Десятипроцентная вероятность победы у датчанина по имени Серен Торпегор Лунн. Его конкурсный номер «For Vi Gar Hjem» — форматный североевропейский поп с наигранными страстями и «эстрадным балетом».
На втором месте в списке вероятных победителей — любимая зрителями «Евровидения» Греция. Акилас Митилинеос приедет в Вену с песней «Ferto».
У этой песни довольно распространенная на «Евровидении» формула: клубный танцевальный бит, плюс этнические вкрапления, плюс забавный вокалист в дурацких нарядах. Аудитория в зале Wiener Stadthalle наверняка будет плясать не жалея ног вместе с Акиласом.
В песне есть и лирический фрагмент, в котором певец ненадолго превращается из шута в серьезного, полного искренних чувств фронтмена, но очень быстро возвращается к образу скомороха. Самоирония на «Евровидении» всегда добавляет симпатий артисту, но редко конвертируется в зрительские голоса.
Как всегда, в преддверии конкурса лидер в таблице предпочтений букмекеров по цифрам далеко впереди прочих участников.
В этом году больше всего шансов (37%) у финского дуэта, состоящего из певца Пете Паркконена и скрипачки Линды Лампениус.
Песня и клип «Liekinheitin» — очередной набор штампов, от развевающихся на ветру волос и песка, сыплющегося сквозь пальцы, до собственно мелодии. Первая же ассоциация — песня «Believe Me», c которой в 2004-м на «Евровидении» выступала российская певица Юлия Савичева.