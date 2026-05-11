Шуты и штампы

Первый полуфинал 70-го песенного конкурса «Евровидение» пройдет в австрийской столице 12 мая. Второй состоится 14 мая, а финальный концерт в Wiener Stadthalle — 16 мая. Скандалы и перспективы Eurovision-2026 изучает Игорь Гаврилов.

Букмекеры пока что прочат победу Финляндии в лице дуэта певца Пете Паркконена и скрипачки Линды Лампениус

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters Букмекеры пока что прочат победу Финляндии в лице дуэта певца Пете Паркконена и скрипачки Линды Лампениус

В конкурсе примут участие 35 стран, это наименьшее количество участников с 2003 года. Причина — отказ от участия одной из стран—основательниц конкурса Испании, а также Ирландии, Исландии, Нидерландов и Словении.

Испания, как бы то ни было, очень ценит свой статус страны-основательницы и хотела бы вернуться в строй, но при условии, что Европейский вещательный союз впредь не будет допускать к участию в конкурсе страны, на территории которых ведутся военные действия.

Таково было предложение испанской вещательной компании RTVE.

Директор «Евровидения» Мартин Грин развернуто прокомментировал это предложение, сказав среди прочего, что руководство конкурса не смешивает представителей стран на мероприятии и действия соответствующих национальных правительств.

Из этого следует, что и Россия в теории может на конкурс вернуться, но на деле такой вариант пока не рассматривается. Грин также прокомментировал слова победительницы шведского национального отбора Фелисии Эрикссон, которая заявила СМИ, что участие Израиля в конкурсе является спорным.

Руководитель порекомендовал артистам по окончании национальных отборов держать свои политические взгляды при себе.

Воюющее государство в Вене представит Ноам Беттан с песней «Michelle».