ТГК-2 увеличила прибыль почти в 100 раз

ПАО «ТГК-2» в 2025 году получило чистую прибыль в размере 1,6 млрд руб., что в 98 раз больше, чем годом ранее (16,7 млн руб.). Информацию об этом публикует «СПАРК-Интерфакс».

Прибыль стала рекордной за последние пять лет. Выручка компании также достигла пятилетнего максимума, составив 52 млрд руб. (48,7 млрд руб. в 2024 году).

В ТГК-2 входят энергетические активы Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Энергомощность электростанций — 2,45 ГВт. В 2023 году более 80% акций ТГК-2 по иску Генпрокуратуры были обращены в доход государства. Управление акциями ПАО ТГК-2 осуществляет «Центрэнергохолдинг» (входит в «Газпром энергохолдинг»).

Антон Голицын