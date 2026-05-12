Сенаторы США потребовали от Трампа ускорить продажу оружия Тайваню

Восемь сенаторов США призвали президента Дональда Трампа ускорить реализацию пакета мер по продаже оружия Тайваню, которая была отложена в преддверии его визита в Китай 13—15 мая. Об этом сообщает издание Taipei Times.

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности обсудить с Си Цзиньпином продажу оружия Тайваню на $14 млрд по одобренному им в прошлом году соглашению.

Группа из восьми сенаторов от обеих партий в конце прошлой недели обратилась к президенту с письмом, в котором указала, что «американская поддержка Тайваня не подлежит обсуждению». В тексте обращения законодатели также предостерегли от использования Тайваня в качестве рычага давления в переговорах с Пекином.

Власти Тайваня официально не выказывают опасений по поводу предстоящих переговоров лидеров США и КНР. Замглавы тайваньского МИД Чэнь Минчи в интервью CBS заявил, что США не лишат остров своей поддержки, назвав Вашингтон «самым надежным партнером Тайваня». В то же время на Тайване часто цитируются высказывания Дональда Трампа о том, что будущее острова зависит от Си Цзиньпина, отмечает Taipei Times.

По информации CBS, Пекин требует от Вашингтона замены официальной формулировки в отношении Тайваня с «не поддержки независимости Тайваня» на более жесткую — «противодействие независимости» острова.

Эрнест Филипповский

