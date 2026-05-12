Житель Белгородской области умер в больнице после атаки БПЛА 8 мая

Мужчина, пострадавший при атаке БПЛА под Белгородом 8 мая, умер в больнице, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

В пятницу беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Новая Нелидовка Белгородского округа. В городскую больницу №2 Белгорода с баротравмой и ссадинами лица была госпитализирована женщина. Мужчину с открытыми переломами ног доставили в областную клиническую больницу.

С 8 по 10 мая действовало объявленное Россией одностороннее перемирие в зоне СВО, приуроченное ко Дню Победы. По информации российского Минобороны, за время действия режима прекращения огня ВСУ нанесли более 23 тыс. ударов по позициям РФ.