Politico: ЕС может стать посредником в сделке Украины и РФ по аэропортам

Глава МИД Украины Андрей Сибига выдвинул идею о посредничестве Европы в переговорах с Россией. Об этом министр сообщил изданию Politico в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. По его словам, европейские лидеры могли бы способствовать достижению соглашения о взаимном прекращении атак на аэропорты.

«Нам, вероятно, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях. Возможно, мы попытались бы ...добиться так называемого прекращения огня в аэропортах»,— сказал господин Сибига. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский уже обсуждал эту инициативу с некоторыми лидерами ЕС.

Андрей Сибига уточнил, что инициатива не призвана заменить дипломатию под руководством США, а должна стать «взаимодополняющим направлением».

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел ЕС обсудят возможную роль Брюсселя в переговорах на встрече в конце мая.