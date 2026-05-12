Ночь музеев, «Будущее театральной России» и ЛСП

В Ярославле в период с 12 по 17 мая пройдут XVII Всероссийский молодежный фестиваль «Будущее театральной России», всероссийская акция «Ночь музеев», джаз-коктейль «Тройной рояль», а также выступления рэп-исполнителей ЛСП и АК-47, рок-группы Tritia. На протяжении всей недели будут идти игры ХК «Локомотив» в рамках финала Кубка Гагарина. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фестивали

13 мая в 15:00 молебном в Казанском соборе откроется международный хоровой фестиваль «Александр Невский». Фестиваль соберет детские и юношеские хоровые коллективы из разных регионов страны, которые представят концертные программы, содержащие произведения духовной, классической и народной хоровой музыки. Выступления также пройдут в Ростове, Калязине, Мышкине, Угличе и Переславле-Залесском. Вход свободный, нужна регистрация.

С 13 по 18 мая пройдет XVII Всероссийский молодежный фестиваль «Будущее театральной России». В его рамках состоятся показы 19 дипломных спектаклей 15 театральных школ: Института современного искусства, Школы-студии МХАТ, Высшей школы сценических искусств Константина Райкина, Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина и других. Остались билеты на спектакли «Ида» Екатеринбургского государственного театрального института и «Полет над кукушкиным гнездом» Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина. Первый спектакль пройдет 14 мая в 17:00 в Доме актера им. Пускепалиса, второй — 15 мая в 18:30 в Волковском театре.

Ночь музеев

В этом году всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая и будет посвящена теме «Родное».

Фото: Правительство Ярославской области

Акция пройдет в трех музейных зданиях Ярославского художественного музея. Так, в Губернаторском доме в 21:00 состоится концерт русской и мировой классики. В программе — Бах, Аренский, Чайковский, Дебюсси, Лист, Рахманинов, Скрябин, Рубинштейн, Шостакович. Исполнители: Даниил Башкин (фортепиано), Анна Репина (фортепиано) и Елена Савчук (виолончель). Стоимость билета — 500 руб.

В Музее зарубежного искусства в 19:00 и 20:00 состоится экскурсия на выставке «Итальянская живопись XVII–XIX веков в собрании князей Юсуповых». Гостей ждет разговор о том, как князь Николай Юсупов формировал свое живописное собрание. Стоимость билета — 500 руб.

В Митрополичьих палатах пройдут экскурсии на выставке «Ярославский культурный код» в 19:00 и 20:00. Гостям предложат поразмышлять об особенностях ярославского характера: кто такие ярославцы, как появился этот узнаваемый типаж даровитого, умного россиянина. Самый большой раздел выставки посвящен иконам, происходящим из храмов ярославской округи. Богатство колорита, жизнеутверждающий настрой ярославских икон становились идеальным образцом для восприятия мира уроженцев ярославщины, отмечали в музее. Стоимость билета на экскурсию — 350 руб.

В Ярославском музее-заповеднике программа «Свое, старинное, живое» начнется в 20:00. В это время прозвучат колокольные звоны. Программа включает гулянье с народными танцами, песнями и играми под крестьянскую музыку от ансамбля «Улейма» из Давыдова Села, задушевные рассказы с полезными советами, демонстрацию на звоннице фильмов об экспонатах музея. По отдельным билетам можно будет подняться на звонницу, посетить лекцию с демонстрацией оружия и костюмов XVII века и салон любителей музыкального и поэтического искусства с актерами Волковского театра, а также послушать авторский рассказ Елены Федорычевой в сопровождении духовных песнопений от вокального ансамбля «Кристалл». Программа продлится до 23:00, стоимость билетов начинается от 200 руб.

В 18:00 в Мемориальном Доме-музее Л. В. Собинова пройдет музыкально-поэтический вечер. На вечере прозвучат стихи оперного певца, проникнутые любовью к родному краю и теплом семейного очага. Тексты Собинова были положены на музыку В. И. Садовниковым, Л. А. Пригожиным, Б. А. Прозоровским и др. Стоимость входного билета — 300 руб.

Неподалеку от Ярославля, в поселке Никульское в музее «Космос» в 18:00 начнется программа «Улетные сказки под родным небом». В этот вечер пространство музея превратится в живую сказку: можно будет увидеть полет гусей-лебедей, встретить Бабу-ягу и Хранителя сказочных историй. В программу «ночи» входят кукольный спектакль «Гуси-лебеди» от театра «Ежики» и театр теней «Сказки Полярного сияния». Стоимость билетов — 300-400 руб.

В Музее истории города Ярославля в рамках акции подготовили программу «Звуки и цвета города». Гости рассмотрят экспонаты исторической экспозиции и выставок и услышат, как город звучал в разные столетия. Скрип ворот, стук топоров, звон колоколов, шум карет, гул стройки, звон трамваев — эти и другие звуки позволят создать исторический образ города и рассмотреть особенности повседневной жизни горожан. Стоимость участия — 600 руб., сеансы будут идти каждые полчаса с 20:20.

Концерты

13 мая в Ярославской филармонии пройдет джаз-коктейль «Тройной рояль». На одной сцене окажутся три рояля и три мастера — Алексей Подымкин, Вадим Майнугин и Алексей Беккер. Три рояля станут единым организмом, превращая знакомые джазовые стандарты и авторские композиции в непредсказуемый поток звука. «Живое шоу, где три рояля спорят, шутят и создают музыку прямо у вас на глазах»,— анонсировали организаторы. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 400 руб.

15 мая в «Руки Вверх! Бар» выступит рэп-группа «АК-47». В программе — треки с альбома «Пятый», а также все главные хиты группы, которые давно стали частью истории русского хип-хопа. На сцене — Витя АК и Максим АК. Концерт пройдет с живыми барабанами. Начало — в 20:00, цена билетов — от 2,2 тыс. руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

16 мая на сцене филармонии Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр исполнит Пятую симфонию Шостаковича, концертную рапсодию №1 Ваньтуна и увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» Чайковского в рамках концертной программы «Симфония чувств». На концерте можно будет услышать работу маэстро Цзян Цзиньи из Китая. Стоимость билетов — от 400 руб., начало в 18:00.

16 мая в концертном зале «Вознесенский» выступит белорусский рэпер ЛСП (Олег Савченко). Начало — в 20:00, стоимость билета — 4 тыс. руб.

16 мая в «Руки Вверх! Бар» состоится концерт рок-группы Tritia. Их музыка строится на живых гитарах, мощных барабанах и эмоциональном вокале. Среди самых известных релизов — «Потрачено», «Города», «Не любил» и «Каленое сердце». Начало в 20:00, стоимость билета — от 2,5 тыс. руб.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Выставки и встречи

16 мая в рамках Дней культурного наследия состоится авторская экскурсия по городу «Музыкальный Ярославль» с посещением Мемориального дома-музея Л. В. Собинова. Продолжительность прогулки составит 2 часа, а стоимость участия — 500 руб. Начало запланировано на 15:00, билеты можно купить на сайте Ярославского музея-заповедника.

16 мая в Ярославском художественном музее пройдет 3 серия сериала музейных встреч «Дом в разрезе» — «Прогулки по Ленинграду». Сезон посвящен 95-летию одноименной картины, написанной Татьяной Глебовой и Алисой Порет. Сама картина — документальное свидетельство того, как жили люди творческих профессий в 1920–30-х годах. Авторы проекта рассказали, что во время просмотра серии гости увидят, каким был Ленинград 1931 года, и узнают, как сегодняшний Петербург сохраняет ленинградские истории. Стоимость — 500 руб., начало — в 17:00.

Спорт

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

13, 15 и 17 мая ХК «Локомотив» будет играть с казанским «Ак Барсом» в рамках финала Кубка Гагарина. Матчи в будни начнутся в 19:00, в выходной — в 14:30. Посмотреть трансляции можно на городских фан-зонах, которые организованы на Советской площади и на территории КСК «Вознесенский» (на улице).

В регионе

Семейный фольклорный фестиваль «Влюблен в лен» состоится в деревне Игрищи Большесельского округа 16 мая с 11 до 18 часов. Участники выйдут в поле и вручную засеют участок. Помимо этого, гостей фестиваля ждут мастер-классы по ткачеству, прядению, гончарному делу, плетению, набойке на ткани, росписи пряников, а также народные хороводы и забавы. В течение дня выступят фольклорные коллективы. На ярмарке будут продавать вещи ручной работы.

Фото: Зоя Голицына

16 мая на территории парк-отеля «Диево-Городище» состоится масштабный эко-субботник и музыкальный фестиваль. На субботнике на берегу Волги выступят «CREAM SODA», «Pompeya», «ЛАУД», «внимание брусника!» и другие. Начало — в 15:00, стоимость билетов — от 4 тыс. руб.

17 мая в Мышкине пройдет XI полумарафон «По шести холмам». В программе — детские забеги, дистанции на 3, 5, 10 и 21 км. Особенность трассы — сложный рельеф. Маршруты всех дистанций захватят главные достопримечательности Мышкина. Для участников и болельщиков организуют ярмарку с продукцией ремесленников и гастрономией, а также выступления творческих коллективов.

Подготовила Алла Чижова