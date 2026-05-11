Пять тонн питьевой воды доставили в оставшийся без водоснабжения Бодайбо

Рейс с пятью тоннами питьевой воды приземлился в иркутском Бодайбо, где произошла остановка водозаборной станции, сообщил губернатор области Игорь Кобзев.

«Направили из Иркутска более 5 тонн воды — это максимум, который может взять на борт самолет. Завтра с утра воду начнут разгружать. В первую очередь ее доставят в социальные учреждения, в многодетные семьи, инвалидам, пенсионерам»,— написал глава Иркутской области в Telegram.

По словам господина Кобзева, пока водозаборная станция в городе не заработает в штатном режиме, воду будут доставлять авиацией и автотранспортом.

10 мая в Бодайбо водозаборная станция на реке Витим была вытолкнута из-за ледохода, город остался без централизованного водоснабжения. Уровень реки затем снизился, из-за чего спустить станцию на воду пока невозможно. С 12 по 15 мая в городе закроют детсады и школы.