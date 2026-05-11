Осквернивших статую Девы Марии израильских солдат отправили в тюрьму

Двух израильских военнослужащих приговорили к лишению свободы за осквернение священных для христиан символов. Один из них засунул сигарету в рот статуи Девы Марии, а второй это фотографировал. Как сообщает AP, инцидент произошел на юге Ливана, в деревне Дебель, где проживают преимущественно христиане.

По решению суда тот военнослужащий ЦАХАЛа, который вставлял сигарету, проведет в военной тюрьме 21 день, а его сослуживец — 14 дней. Армия «относится к данному инциденту очень серьезно и уважает свободу вероисповедания, а также священные места и религиозные символы всех религий и сообществ», отметили в ЦАХАЛе.

Ранее в той же деревне произошел еще один инцидент с участием двух других военнослужащих израильской армии. Тогда один из солдат сломал крест с распятием, а затем позировал для фото, нанося удары кувалдой по упавшей фигуре Христа. Те военные также были приговорены к нескольким неделям лишения свободы.

Алена Миклашевская