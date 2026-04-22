Разбивших фигуру Христа израильских военнослужащих отправили в тюрьму

Двух военнослужащих израильской армии отстранили от службы и отправили на 30 дней в тюрьму за разрушение фигуры распятого Христа в Ливане. Как сообщает CNN, с шестерыми военнослужащими—свидетелями инцидента, не остановившими сослуживцев, проведут разъяснительную беседу.

Инцидент произошел на юге Ливана в населенном пункте Дебел, где проживают преимущественно христиане. Дебел находится под контролем Армии обороны Израиля. По рассказам очевидцев, один из израильских солдат сломал крест с распятием, а затем позировал для фото, нанося удары кувалдой по упавшей фигуре. Второй солдат его снимал, остальные наблюдали. Фотографии быстро разошлись по сети и вызвали негодование. Расследование установило личности военнослужащих, но их имена не раскрываются.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения за причиненную верующим боль. Армия обороны Израиля заявила, что «поведение солдат совершенно расходится с ценностями и приказами ЦАХАЛа». При содействии ЦАХАЛа на месте сломанного креста в Дебеле установлен новый.

Алена Миклашевская