Победные построения

Как российские партии готовятся к выборам в Госдуму

“Ъ” продолжает рассказывать об основных событиях партийной жизни и их влиянии на результаты осенних выборов в Госдуму. Вторую неделю подряд главными для парламентских партий становятся мероприятия, связанные с общероссийскими праздниками. Но если Первомай стал поводом для акцентирования партийцами своих программных различий, то День Победы позволил им продемонстрировать межпартийный консенсус.

В отличие от Дня весны и труда, празднование которого дало партийцам возможность донести до избирателей собственное понимание Первомая (см. “Ъ” от 4 мая), День Победы стал для российских политиков объединяющим праздником. В возложении венков к воинским мемориалам, чествовании ветеранов и иных активностях поучаствовали все партии, а некоторые отличия в праздничной программе были связаны скорее с наличием или отсутствием у партийцев неких особых возможностей.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Например, для «Единой России» (ЕР) одним из главных приуроченных к 9 Мая мероприятий стала акция «Храним огонь Победы», в рамках которой партийцы совместно с «Газпромом» синхронно подключили к сетевому природному газу мемориалы Великой Отечественной войны в 12 субъектах РФ. Выступивший на центральной площадке акции в Торжке (Тверская область) председатель ЕР Дмитрий Медведев напомнил, что программа газификации регионов была инициирована партией еще в середине нулевых, когда сам он возглавлял совет директоров «Газпрома»: «Потом это немножко приостановилось, потом ЕР выступила с таким предложением, и идея была поддержана главой государства. В результате мы сейчас этим занимаемся по всей стране».

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С завидным размахом единороссы отработали и внешнеполитическую составляющую Дня Победы. 7 мая на сайте RT была опубликована программная статья Дмитрия Медведева с говорящим названием «Новая милитаризация Германии: возрождение духа или оголтелый реваншизм?». А активисты «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» в тот же день провели в Москве пикеты у посольств десятка европейских государств, где были «демонтированы, перенесены или осквернены памятники советским воинам-освободителям».

Оппозиционеры, не рассчитывающие на помощь госкорпораций или благосклонность крупных СМИ, полагались в основном на собственный креатив. КПРФ на митинге в центре Москвы напомнила соратникам, что предыдущую победу над нацизмом «выковала» именно «партия Ленина—Сталина», а для новой победы необходим «решительный поворот государства к политике социальной справедливости». Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, как глава международного комитета Госдумы, еще до начала перемирия раскритиковал лидеров Евросоюза, «демонстративно отказавшихся выводить своих дипломатов из Киева на 9 Мая», и возложил на них ответственность за «возможные провокации со стороны киевского режима». «Справедливая Россия» запустила свой праздничный проект «Улицы Героев», в рамках которого партийцы выходят на улицы, названные в честь участников Великой Отечественной, и раздают листовки с описанием их жизни и подвигов. А «Новые люди» отчитались о проведении в 25 регионах акции «Вальс поколений», благодаря которой «в танце встретились те, кто хранит воспоминания о героях фронта и тыла, и молодые люди, для которых это возможность услышать их истории вживую».

Помимо праздников, на прошедшей неделе партийцы занимались и предвыборной рутиной. Так, единороссы выпустили брошюру «Дюжина жестких вопросов к ЕР», где в формате «вопрос-ответ» объяснили своим депутатам и агитаторам, как реагировать на критику решений партии (см. “Ъ” от 6 мая). Коммунисты подверглись административному преследованию за верность первомайским традициям (полиция составила протоколы за участие в несогласованных мероприятиях сразу на полтора десятка членов иркутского обкома КПРФ), чем, по мнению некоторых экспертов, еще раз доказали свой статус «главных оппозиционеров». А ЛДПР нашла способ привлечь внимание избирателей к актуальной для них теме, подготовив доклад «против транспортного неравенства» и объявив о начале всероссийского опроса по проблемам муниципального транспорта в дачный сезон.

Дмитрий Камышев

Законотворческая политика

Депутаты Госдумы на прошлой неделе продолжали встречаться с избирателями в регионах, поэтому законотворческая активность фракций несколько снизилась. Однако законопроекты, внесенные в нижнюю палату в этот период, вполне соответствовали программным партийным установкам.

Например, КПРФ подготовила поправки о снижении судебных госпошлин для «повышения доступности правосудия»: по этому вопросу коммунисты уже жаловались в Конституционный суд, но безуспешно. ЛДПР продолжила борьбу с незаконной миграцией, предложив ввести спецсчета, с которых работодатели могли бы оплачивать штрафы, выписываемые их работникам-мигрантам, и процедуру их выдворения из РФ. «Справедливая Россия» в преддверии дачного сезона выступила за бюджетное финансирование строительства и ремонта дорог и коммунальной инфраструктуры в садовых товариществах, подчеркнув, что эта мера «затрагивает интересы более 60 млн российских граждан».

Небезынтересными оказались и некоторые заявления партийцев о том, какие инициативы, наоборот, не должны ни в коем случае вноситься в Думу. Так, «Единая Россия» устами секретаря генсовета партии Владимира Якушева весьма жестко раскритиковала идею своего депутата Татьяны Буцкой ввести обязательную сертификацию фотографов, проводящих фотосессии новорожденных, и условий проведения таких съемок. Господин Якушев заявил, что подобные предложения «зачастую воспринимаются как откровенная глупость и попытка мешать жить так, как люди привыкли». «Лишние запреты не способствуют улучшению жизни, порой вызывая лишь раздражение»,— процитировал единоросса официальный сайт ЕР.

— В «Единой России» (ЕР) вскоре завершается регистрация на праймериз, и на прошлой неделе должны были определиться реальные кандидаты в Госдуму. Все, кто не успел, скорее всего, не попадают в следующий созыв. Интересным политтехнологическим ходом стала брошюра с 12 ответами на неудобные вопросы. Как говорится, лайк за смелость, но, честно говоря, сами ответы выглядят не очень убедительными и несколько агрессивными.

КПРФ попыталась вернуть звание главной оппозиционной партии, и с этим ей во многом помогли власти, которые кое-где взялись наказывать за возложение цветов к памятнику Ленину. Но проблема коммунистов в том, что они не могут донести это до широкой аудитории. С другой стороны, падение экономических показателей на руку в первую очередь КПРФ, потому что она всегда была в жесткой оппозиции. ЛДПР тоже попыталась подхватить экономическую повестку: ее лидер Слуцкий предложил «новую индустриализацию». Для партии, позиционирующей себя как конструктивную оппозицию, это правильный ход: ее задача — перехватывать эту повестку у тех же коммунистов и эсеров, размывая протестные голоса.

«Новые люди» неожиданно встали перед вопросом, у кого они забирают голоса. Как и раньше, есть очень большой риск, что «отъедать» они будут в первую очередь у ЕР, забирая ту часть избирателей, которая придерживается прогрессистской повестки. Для «Новых» это большая проблема в силу того, что эта партия достаточно лояльна к системе. Из интересных решений партии — запущенная Ксенией Горячевой кампания против унижения женщин, за их достоинство. «Справедливая Россия» (СР) пытается взять на себя статус контролера в социальной сфере, но ЕР традиционно занимается этим более эффективно. Плюс за ту же повестку борются практически все партии, и голос эсеров тонет. Пока у них остаются большие проблемы с позиционированием и внятным ответом на вопрос, зачем они вообще нужны в Госдуме.

— У «Единой России» близится к завершению регистрация на праймериз, и у экспертов есть повод порассуждать, кто будет баллотироваться, а кто нет. Праймериз для ЕР — это один из главных поводов заявить о себе в выборный год. Все партии на неделе реагировали на 9 Мая, который для россиян является одной из основ национальной идентичности, и здесь у ЕР ключевой проект — «Храним огонь Победы»: партийный проект по подключению газа к мемориальным комплексам.

КПРФ также участвовала в праздничных мероприятиях: у партии сохранилась сеть региональных организаций, и коммунисты проводили 9 Мая свои акции в разных форматах. Другие партии тоже участвовали в празднествах, но какого-то особого креатива заметно не было. В целом их проблема — осторожность: оппозиционеры не хотят слишком рисковать, поэтому и креатива немного. У ЛДПР закончились мероприятия, связанные с празднованием юбилея Жириновского, и информповодов стало меньше. «Новые люди» занимаются локальными инициативами, рассчитанными на продвинутые электоральные группы: одна из них — поправки к законодательству о репостах и лайках в части изменения понятия длящегося правонарушения. У «Справедливой России» на этой неделе не было ничего, что привлекло бы внимание, но не было и ошибок.

— Накануне Дня Победы партии сфокусировались на проблемах сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, продолжая работать и с социально-экономической повесткой. «Единая Россия» вновь акцентировала внимание на необходимости избегать избыточного регулирования работы бизнеса и вмешательства в частную жизнь граждан: секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев назвал чрезмерными предложения о регулировании фотосессий с новорожденными, подвергнув критике и «лишние запреты, десятки новых ГОСТов и расширение административного регулирования» в целом. Кроме того, ЕР продолжает мониторинг реализации инфраструктурных программ — например, по социальной газификации.

Областью конкуренции оппозиции остается борьба за голоса сотрудников бюджетных учреждений. Так, в КПРФ подготовили законопроект о предоставлении этой категории работников права на получение ежемесячных выплат на каждого ребенка в возрасте до 14 лет в размере 25% МРОТ. С началом дачного сезона возросло внимание партий к проблемам садоводов. Например, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подготовил законопроект о бюджетном финансировании строительства дорог и коммунальной инфраструктуры в садовых товариществах. К инвентаризации всех дорог, ведущих к СНТ, призвали и в ЛДПР, где был подготовлен доклад «против транспортного неравенства». А «Новые люди» продолжают работу с протестными регионами: в частности, вице-спикер Думы Владислав Даванков посетил Приморский и Хабаровский края.

