Расходы бьют доходы

Дефицит федерального бюджета по итогам первой трети года вырос до 5,9 трлн руб. при плане на весь 2026-й в 3,8 трлн руб. Доходы в апреле несколько подросли, но и расходы остаются высокими уже четвертый месяц подряд. Как и ранее, Минфин объясняет большие траты опережающим авансированием госконтрактов. Финансовое ведомство в конце апреля уже объявило скорую корректировку параметров текущего бюджета — на этот раз без участия парламента.

Минфин вскоре намерен поправить параметры бюджета-2026, не укладывающегося в заданные рамки (на фото — министр финансов Антон Силуанов)

Доходы федерального бюджета по итогам января—апреля составили 11,7 трлн руб., расходы — 17,6 трлн руб., сообщил 8 мая Минфин. В результате дефицит бюджета вырос с 4,6 трлн руб. (1,9% ВВП) за первый квартал, до 5,9 трлн руб. (2,5% ВВП) за четыре месяца 2026 года. В 2025-м за такой же период показатель был вдвое меньшим — 2,9 трлн руб., или 1,4% ВВП. Сейчас дефицит уже превысил прогнозируемый по итогам всего этого года план в 1,6% ВВП (3,8 трлн руб.) более чем в полтора раза.

Доходная часть бюджета по итогам января—апреля относительно такого же периода прошлого года сократилась на 4,5%. Отметим, что это отставание от прошлогодних показателей сокращается: за три месяца оно было больше — 8,2%. Улучшение есть по обеим составляющим поступлений. Ненефтегазовые поступления подросли на 10,2% год к году (по итогам трех месяцев было 7,1%), составив 9,4 трлн руб. Главный вклад в эту часть доходов традиционно внес собираемый по новой ставке НДС (внутренний и при импорте) — плюс 20,2% год к году (5,3 трлн руб.).

Отставание по второй части доходов — налоговым поступлениям от добычи и продажи нефти и газа — на выросшей в цене нефти Urals сократилось с 45,4% к сопоставимому периоду по итогам трех месяцев до 38,3% в январе—апреле (сборы составили 2,3 трлн руб., см. “Ъ” от 7 мая).

Исходя из данных Минфина, можно посчитать помесячные поступления бюджета: после 2,4 трлн руб. в январе, также 2,4 трлн в феврале и 3,5 трлн в марте в апреле они составили 3,4 трлн руб.

Тем не менее дефицит по итогам четырех месяцев года вырос так значительно, поскольку расходы по-прежнему высоки. Бюджетные траты за четыре месяца составили 17,6 трлн руб.— плюс 15,7% к такому же периоду 2025 года (по итогам первого квартала было плюс 17%). Внутри этой суммы — госзакупки, которые прибавили в годовом сравнении 41,4%, увеличившись до 5,7 трлн руб. Других подробностей о направлениях трат нет — Минфин, напомним, не раскрывает структуру расходов при их текущем исполнении с мая 2022 года, ссылаясь на желание снизить риски введения новых санкций.

Ведомство по-прежнему объясняет высокие расходы «оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов». Такую тактику власти, напомним, применяют уже четвертый год, но в 2026-м «сезон авансов» затянулся: ранее он продолжался лишь первые два месяца года. Сейчас же после 4,1 трлн ассигнований в январе, еще 4,1 трлн в феврале, 4,7 трлн в марте в апреле показатель составил также 4,7 трлн руб. Годовой план по расходам за треть года выполнен уже на 40%.

Впрочем, основные бюджетные параметры вскоре могут быть пересмотрены.

В конце апреля глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство в мае предлагает не вносить поправки в закон о бюджете на 2026 год, а уточнить его параметры в рамках имеющихся полномочий правительства. «Если нам парламент разрешит внести изменения в параметры действующего бюджета, то внутри уже правительство во взаимодействии с парламентом будет определять приоритеты внутри расходной части»,— пояснил министр. Напомним, в 2025 году правка бюджета была «стандартной» — с внесением соответствующего законопроекта в Госдуму.

Вадим Вислогузов