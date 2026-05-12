Подход к наряду

Импорт одежды из Китая в Россию продолжает стремительно расти: за первые три месяца этого года он достиг $1,1 млрд против $679 млн годом ранее. Как считают эксперты, на это повлияли как обеление рынка, так и более выгодные ценовые предложения на товары из этой страны. Но в дальнейшем темпы могут замедлиться, что связано с возможным вводом НДС на трансграничные товары и продолжающимся снижением расходов российских потребителей на товары фешен-категории.

В январе–марте импорт одежды из Китая в Россию вырос на 60% год к году, до $1,1 млрд, следует из исследования банка «Точка» и данных Главного таможенного управления КНР (GACC). Китай исторически остается одной из ключевых производственных баз для мировой фешен-индустрии: в стране размещают заказы многие компании, особенно бренды из сегмента массмаркета. «Китай умеет быстро производить большие объемы, дает технологичность, предсказуемость и часто более рабочую экономику, особенно в сравнении с производством в России»,— поясняет соосновательница Fashion Buzz Станислава Нажмитдинова.

При этом сейчас российские потребители активнее выбирают одежду из КНР и из-за цены, что привело к снижению среднего чека, поясняют в CDEK.Shopping.

Доля заказов продукции из Китая также выросла: с 20,5% в 2025 году до 24,8% — в этом.

Наиболее популярными категориями в первом квартале стали кроссовки (34,5%), одежда (28,2%) и кеды (12,6%).

Такие изменения могут быть связаны не только с ростом популярности китайской одежды в РФ, но и с обелением рынка. Параллельно с ростом экспорта в Россию наблюдается резкое снижение поставок китайской одежды в Казахстан: с $1 млрд до $428 млн в первом квартале, поясняют в «Точке». О росте легального импорта одежды в РФ свидетельствуют и данные ЦРПТ (оператор системы «Честный знак»). Согласно им, за первый квартал этого года в РФ импортировано в общей сложности 579 млн единиц одежды, что почти в 4,5 раза больше год к году.

Заметное ужесточение регулирования ввоза товаров в том числе из Китая в Россию началось со второго полугодия 2025 года, констатирует руководитель направления закупок из-за рубежа банка «Точка» Александр Лебедев. Усилился контроль за транзитом, расширилось применение навигационных пломб, начали обсуждаться механизмы предварительного уведомления о поставках (СПОТ), перечисляет он.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс поясняет, что сейчас страна происхождения не имеет существенного значения, а товары из КНР растут за счет бюджетного сегмента и оптимального сочетания цены и качества.

В CDEK.Shopping также отмечают, что ассортимент в Китае гораздо шире, чем в других странах: одни и те же коллекции популярных брендов на китайском рынке нередко можно найти дешевле, чем где бы то ни было.

Импорт одежды из Китая в Россию, скорее всего, продолжит расти, но более медленными темпами: этот сегмент сейчас в целом развивается сдержанно, прогнозирует Станислава Нажмитдинова. Расходы потребителей на эту категорию продолжают снижаться. Так, согласно сервису «Сбериндекс», в марте этого года номинальные траты потребителей на одежду, обувь и аксессуары сократились на 4,5% год к году. В апреле падение варьировалось в диапазоне 3,4–6,7% год к году, на первых майских праздниках — до 4,3%.

Кроме сокращения расходов потребителей на одежду, негативно на этой категории могут сказаться и регуляторные ограничения. Прежде всего это таможенно-налоговая нагрузка: на большинство категорий одежды действуют пошлины в диапазоне примерно от 5% до 20%, поясняет госпожа Лебсак-Клейманс. При этом КНР является основным поставщиком базовой женской одежды (костюмы, платья, юбки, брюки и т. д.) и значительной части чулочно-носочных изделий (около 15% от всего импорта одежды из Китая), отмечает она.

Сдерживать развитие сегмента могут и новые регуляторные ограничения. С 1 января 2027 года могут начать действовать и новые ставки НДС в размере 22%. Это приведет к росту цен на продукцию из-за рубежа для потребителей на 25–30% и возможной обратной активизации серых каналов ввоза, считают эксперты (см. “Ъ” от 6 мая).

Алина Мигачёва, Виктория Колганова