Ботинкам набивают цену

Российские обувщики и кожевники рассчитывают, что правительство поддержит одномоментное введение в России 22-процентного НДС на заграничные интернет-заказы потребителей и установит таможенные пошлины даже на недорогие товары. Рост цен на рынке трансграничной торговли на 25–30% помог бы российским производителям в условиях растущей конкуренции: выпуск обуви в январе—феврале 2026 года сократился на 11% из-за переориентации спроса на недорогой импорт.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО) обратился в правительство с просьбой одномоментно с 2027 года ввести 22-процентный НДС на непродовольственные товары, заказанные физическими лицами за границей. Об этом говорится в письме организации на имя вице-премьера Михаила Мишустина, отправленном в середине апреля (есть у “Ъ”). Обращение было получено и направлено в Минпромторг, рассказал “Ъ” собеседник в правительстве. В министерстве заявили, что поддерживают предложение.

Сейчас поступающие в Россию трансграничные товары уплаты НДС не предполагают. Из-за этого цены на них для потребителей могут быть ниже, чем на аналогичные позиции российских продавцов. Введение НДС на трансграничные товары обсуждается с осени 2025 года, когда соответствующие поправки к Налоговому кодексу подготовил Минфин. План предусматривает поэтапную реализацию инициативы. В 2027 году НДС для зарубежных товаров составит 7%, к 2028 году —14%, а уже в 2029 году — 22%. В Минфине объясняют, что поэтапное введение налога позволит российскому e-commerce продолжить развиваться, но «одновременно будет способствовать выравниванию конкурентных условий с традиционной розницей». Поправки к Налоговому кодексу направлены в правительство, добавили в министерстве.

На увеличение стоимости для потребителей трансграничных товаров направлены и другие инициативы РСКО.

Кожевники в своем письме господину Мишустину выступают за введение пошлин на все ввезенные из-за границы товары. Сейчас по ставке 15% облагаются лишь позиции с таможенной стоимостью более €200, с июля 2026 года ставка будет снижена до 5%. Организация также считает целесообразным ввести обязательную маркировку заграничной продукции.

РСКО объясняет необходимость этих мер поддержкой российских производителей. По данным Росстата, в 2025 году производство обуви в России сократилось на 23%, изделий из натуральной кожи — на 33%. В январе—феврале 2026 года снижение продолжилось и составило 30,5% и 11% соответственно. Несколько компаний были вынуждены уйти с рынка. В конце 2024 года прекратил работу «Юничел» в Златоусте и Оренбурге, в Брянске закрылась Francesco Donni. С проблемами столкнулись Zenden (см. “Ъ” от 17 марта) и Ralf Ringer (см. “Ъ” от 10 апреля).

В то же время, согласно подсчетам системы маркировки «Честный знак», в январе—марте 2026 года импортная продукция сформировала 73,3% от общего объема выведенной на рынок обуви (см. график). Год к году значение увеличилось на 3,9 процентного пункта. В РСКО предполагают, что существенные объемы обуви в Россию ввозят именно потребители. Из-за того, что налоги с трансграничных заказов не платятся, потери бюджета составляют около 30 млрд руб. в год, подсчитали там.

За резкое повышение НДС для трансграничной торговли выступает традиционная розница.

В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, в частности, отмечают, что объемы зарубежных заказов растут вдвое быстрее, чем рынок интернет-торговли. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), напротив, отмечают, что российский e-commerce преимущественно внутренний: доля чистого трансграничного рынка (доставка напрямую из-за рубежа) в 2025 году составила всего 3,8% его оборота.

АКИТ — за поэтапное введение НДС. Такой же позиции придерживаются в крупнейших маркетплейсах — Ozon и Wildberries. За рубежом потребители в основном заказывают недорогие товары повседневного спроса либо позиции, которых на внутреннем рынке нет, говорят в компаниях. Платформы традиционно рассматривают привлечение зарубежных партнеров как одну из точек роста бизнеса: увеличивать число селлеров внутри страны им с каждым годом становится сложнее.

440 миллиардов рублей составил оборот трансграничной торговли в России в 2025 году, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров говорит, что введение НДС приведет к росту стоимости зарубежных товаров для потребителей на 25–30%. Эксперт в то же время выступает за одномоментную реализацию инициативы: «Учитывая ухудшающиеся показатели российской легкой промышленности, времени на постепенные меры уже нет».

Хотя, по мнению президента Ассоциации представителей электронной торговли Алексея Москаленко, эффект может оказаться обратным и резкий рост цен на обувь приведет к активизации серых каналов ввоза. Эксперт считает, что привыкший к недорогой зарубежной обуви потребитель едва ли быстро переключится на местные бренды и будет искать способы сэкономить.

Виктория Колганова, Алина Мигачёва