МИД Китая заявил о готовности завершить конфликт с США во время визита Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече обсудят китайско-американские отношения, вопросы мира и развития, сообщил представитель МИД Китая Го Цзякунь.

«Китай готов сотрудничать с США в духе равенства, уважения и взаимной выгоды для расширения сотрудничества, урегулирования разногласий и обеспечения большей стабильности и определенности в неспокойном и меняющемся мире»,— сказал Го Цзякунь на брифинге (цитата по «Синьхуа»).

Визит Дональда Трампа в Пекин запланирован на 13-15 мая. По информации Reuters, президент США и председатель КНР на встрече обсудят финансовую поддержку России со стороны Китая. Кроме того, господин Трамп на переговорах может оказать давление на Пекин по теме Ирана, пишет агентство.