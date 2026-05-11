Reuters: Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином доходы России

Одной из тем обсуждений президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина во время его визита в Пекин, вероятно, станет поддержка России Китаем, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ожидается, что господин Трамп поднимет вопрос о финансовой поддержке, которую Пекин оказывает Москве. Кроме того, американский президент может использовать встречу, чтобы оказать давление на Китай по иранской теме.

«Президент неоднократно обсуждал с генеральным секретарем Си Цзиньпином тему Ирана и тему России, включая доходы, которые Китай обеспечивает обеим этим странам, а также товары двойного назначения, компоненты и детали, не говоря уже о потенциальном экспорте оружия. Я ожидаю, что этот разговор продолжится»,— заявил агентству один из американских чиновников.

Вместе с тем, по информации Reuters, в Белом доме на этой встрече хотят начать диалог с Пекином о контроле над ядерным оружием, а также выразить растущую обеспокоенность по поводу передовых моделей искусственного интеллекта, разрабатываемых в Китае. Представители США считают, что сторонам необходим канал связи, чтобы избежать конфликтов, возникающих из-за искусственного интеллекта.

Ожидается, что США и Китай договорятся о создании форумов для содействия взаимной торговле и инвестициям. Планы их по созданию могут быть официально объявлены на встрече, но эти механизмы могут потребовать последующей доработки перед внедрением, отметил один из собеседников агентства. Также представители двух стран обсудят продление перемирия в их торговой войне, заявил собеседник Reuters.

Встреча двух политиков должна пройти 14–15 мая. Поездка в Пекин станет первым визитом господина Трампа в китайскую столицу с 2017 года.

