Песков: приглашение Трампу от Путина посетить Москву остается в силе

Владимир Путин всегда рад встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, приглашение посетить Москву все еще в силе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он говорит ему об этом, кстати, каждый раз во время телефонных разговоров», — сказал Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Владимир Путин приглашал Дональда Трампа посетить Москву после переговоров на Аляске в августе 2025 года. «Господин Путин, я надеюсь увидеться с вами скоро»,— сказал американский лидер на совместной пресс-конференции в Анкоридже. «Next time in Moscow»,— ответил Владимир Путин по-английски.