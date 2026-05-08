Роспотребнадзор оценил риск мутации хантавируса и передачи от человека к человеку

Специалисты Роспотребнадзора пришли к выводу, что вероятность мутации хантавирусов, вызывающих геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), и их передачи от человека к человеку крайне низка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Мах.

В России случаи ГЛПС регистрируются ежегодно с 1978 года, а за последние 25 лет наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости.

Для этой инфекции характерны циклические подъемы в среднем каждые три-пять лет, которые в значительной степени зависят от численности и инфицированности грызунов — рыжих полевок, которые являются основными носителями вируса в природных очагах. В настоящее время эпидемиологическая ситуация по ГЛПС в стране стабильная и находится под контролем.

Недавно произошла вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. По последним данным, заразились семь человек, трое из которых скончались — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Судно направляется в Испанию, где пассажиров эвакуируют. Всего на борту находились 147 человек: 88 пассажиров и 59 членов экипажа. Несмотря на этот инцидент, российские эксперты считают, что угроза массового распространения инфекции от человека к человеку остается минимальной.

Как вспышка хантавируса на круизном лайнере поставила в тупик власти многих стран и медиков — в материале «Ъ».