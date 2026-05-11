«Локомотив» нашел победный период

Финальная серия play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ началась с довольно уверенной победы прошлогоднего обладателя трофея. Ярославский «Локомотив» на своей площадке выиграл — 3:1 — у «Ак Барса» благодаря прежде всего прекрасно проведенному второму периоду, в котором железнодорожники забросили до этого очень активным соперникам три безответные шайбы.

Ярославский «Локомотив» (в красной форме — Рихард Паник) защиту звания обладателя Кубка Гагарина начал с убедительной победы над «Ак Барсом»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ярославский «Локомотив» (в красной форме — Рихард Паник) защиту звания обладателя Кубка Гагарина начал с убедительной победы над «Ак Барсом»

В этом финале все с самого начала закипело и забурлило. Стереотип насчет того, что в таких сериях команды, прежде чем окунуться с головой в омут атакующих страстей, стараются прощупать воду, оказался сломан, как хрупкая соломинка. Никто тут ничего не прощупывал. Ну за исключением тонуса вратарей. Оба — и ярославец Даниил Исаев, и казанец Тимур Билялов — планку держали, хотя уже за половину стартового периода в списке игроков, имевших, казалось, прекрасные шансы с ними разобраться, набралось с десяток фамилий. Исаев вообще умудрился взять бросок от Степана Фальковского, упав на лед и распахнув вроде бы настежь угол.

Такой хоккей наводил на мысль, что отсутствие голов до первого перерыва — какая-то аномалия и обязательно будет компенсировано их обилием после него.

Только вот любой, кто видел этот матч, должен был склоняться к мысли, что распределены они, вероятно, будут более или менее равномерно. В конце концов, перевеса в этом параде упущенных возможностей не было ни у кого. «Ак Барс», строго говоря, выглядел даже чуточку настырнее, острее.

Однако случился взрыв в исполнении «Локомотива». Второй период открыла его нехитрая с виду атака — размеренная, закончившаяся броском Егора Сурина, который формально не тянул на смертельно опасный. В смертельно опасный его превратил трюк в исполнении самого матерого из ярославцев. Чтобы коснуться шайбы, Александру Радулову пришлось тянуться за ней, борясь с двумя крепкими казанцами. Радулов не просто дотянулся, а поставил крюк так, что шайба круто изменила траекторию — летела в один угол, свернула в противоположный. И несчастный Билялов, разумеется, среагировать на такой поворот был не в силах.

А сразу после этого успеха «Ак Барс» проворонил выпад «Локомотива». Максим Березкин, отдавая пас, тонко поднял шайбу над клюшкой Ильи Карпухина, а мчавшийся параллельным курсом Денис Алексеев продавил Фальковского, загоняя ее в угол.

Тайм-ауты в решающих сериях на вес золота. Их обычно берегут, как кошелек в темном переулке. Но в том, что тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин свой потратил при 0:2, невозможно было разглядеть ничего странного. Казанцам после такой оплеухи требовалась передышка, какие-то установки.

Переживавшие за них могли при желании рассмотреть в том, что происходило в дальнейшем, определенные позитивные признаки. Поплотнее игра в средней зоне, заработаны два удаления. Но, строго говоря, радикальным сюжетным твистом и не пахло.

Казанское большинство получалось каким-то жутко неловким — почти без бросков. А «Локомотив» в равных составах все равно был изобретательнее и настойчивее. И он-то свое численное преимущество использовал эффективно.

Мартин Гернат, пальнув от синей линии, угодил в задний борт. Но этот его промах сослужил «Локомотиву» добрую службу, потому что отскок достался Александру Радулову, снова многотонным монументом вросшим в казанский пятачок — не сдвинешь и бульдозером. Радулов ловко принял шайбу, ловко развернулся, пытаясь завернуть ее в угол. В угол она не зашла, упершись в стойку, но рикошет достался партнеру знаменитого ветерана Байрону Фрэзу. А Билялов, занятый противостоянием с Радуловым, ему помешать не сумел.

Заключительный период запомнился двумя локальными достижениями «Ак Барса». Он все-таки однажды неплохо разыграл лишнего благодаря смелому маневру своего лучшего атакующего защитника Митча Миллера и его классному броску над щитком Исаева, счет размочившему. А еще однажды, незадолго до сирены, смог устоять в формате «три на пять».

В этом конкретном матче такие достижения казанцам ничем не помогли. Но, может, хотя бы поправят ему настроение перед второй встречей, которая пройдет в Ярославле в среду, 13 мая.

Алексей Доспехов