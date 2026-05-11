Германия запускает с Украиной производство БПЛА с дальностью полета до 1500 км

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев заявил о развитии совместного с Украиной производства дальнобойных беспилотников. Об этом сообщает «Интерфакс Украина».

«Занимаемся развитием предприятий между Германией и Украиной, — сказал министр. — И это, конечно, касается, в частности, совместной разработки и производства беспилотников с разной дальностью полета — от менее 100 км до 1500 км».

На встрече с украинским министром обороны Михаилом Федоровым Борис Писториус подчеркнул, что Германия и Украина — «стратегические партнеры». «С одной стороны, мы продолжим поддерживать вас в вашей оборонительной борьбе, а с другой — будем развивать структурированное, долгосрочное партнерство», — сказал министр Писториус (цитата по Die Zeit).

Министры подписали письмо о намерениях по запуску совместной программы по развитию оборонных технологий и поддержке инновационных стартапов «Brave Germany». Во время общения с прессой Борис Писториус также прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возможном скором завершении украинского конфликта.