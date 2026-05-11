От поощрения до выдворения

13 мая пройдет первое пленарное заседание Госдумы после двухнедельной работы депутатов в регионах. Несмотря на то что в мае запланированы всего две пленарные недели, их повестка обещает быть насыщенной. В частности, ожидается рассмотрение законопроектов об административном выдворении иностранцев, улучшении социального обеспечения военнослужащих и правоохранителей, а также об уголовном наказании за незаконный майнинг цифровых валют.

Согласно календарю рассмотрения вопросов на май, одним из главных событий станет первое чтение поправок правительства к КоАП, расширяющих перечень правонарушений, за которые иностранцы могут быть выдворены из России. В случае принятия проекта такая мера сможет применяться почти по 60 составам правонарушений. Среди них — участие в несанкционированных митингах, дискредитация вооруженных сил РФ, призывы к антироссийским санкциям, публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ, неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, мелкое хулиганство, осквернение религиозных символов, возбуждение ненависти или вражды, призывы к терроризму в СМИ и интернете (см. “Ъ” от 17 марта).

В пояснительной записке к проекту говорится об усилении в последние годы противоправной активности иностранцев, включая массовые драки и беспорядки.

«В 2023–2024 годах на контроле МВД России находилось порядка 100 конфликтных ситуаций между иностранными гражданами, за нарушения общественного порядка к административной ответственности было привлечено свыше 1,5 тыс. человек»,— отмечают авторы документа. 7 мая комитет Думы по госстроительству и законодательству рекомендовал поправки к принятию, высказав при этом ряд замечаний. В частности, в заключении комитета указано, что «буквальная практическая реализация положений законопроекта» может привести к «далеко не всегда обоснованному — необходимому и достаточному» применению наказания к иностранцам в условиях «неоднократных недавних констатаций» дефицита специалистов со стороны различных органов федеральной власти.

В мае также ожидается второе чтение правительственных поправок о запрете содержания под стражей в общих камерах работников аппаратов судов из соображений их личной безопасности (приняты в первом чтении 15 апреля). Законопроект разработан во исполнение прошлогоднего решения Конституционного суда, который уравнял условия содержания под стражей во время предварительного следствия судебных аппаратчиков с остальными правоохранителями и судьями.

Запланировано и второе чтение законопроекта о праве одного из родителей военнослужащего, который стал инвалидом вследствие ранения и продолжил службу, но при этом не состоит в браке, получать ежегодный отпуск одновременно с ним. Согласно действующим нормам, сейчас такая возможность есть только у супругов военнослужащих. Проект, принятый в первом чтении 24 марта, внесла группа единороссов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Также во втором чтении Дума рассмотрит законопроект о предоставлении Минобороны доступа к данным единого госреестра ЗАГС, внесенный группой депутатов во главе с господином Картаполовым и председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной (КПРФ). Документ был одобрен в первом чтении 14 апреля.

Военное ведомство сможет запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих и сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, и о членах их семей.

Как отмечается в пояснительной записке, проект направлен на «совершенствование и оптимизацию механизмов, обеспечивающих получение военнослужащими и их семьями мер социальной поддержки». На второе чтение выносится и проект единороссов о внеочередном предоставлении жилья сотрудникам полиции и Росгвардии, воспитывающим ребенка-инвалида (принят в первом чтении 14 апреля).

Наконец, в первом чтении планируется рассмотреть правительственные поправки к Уголовному кодексу об ответственности за незаконный майнинг цифровой валюты. Деяния, причинившие крупный ущерб, будут наказываться штрафом в размере до 1,5 млн руб., а если преступление совершено организованной группой или причинило особо крупный ущерб, размер штрафа вырастет до 2,5 млн руб., возможно также лишение свободы на срок до пяти лет.

Ксения Веретенникова