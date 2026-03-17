Мигрантам готовят новые выдворения

Правительство РФ подготовило для внесения в Госдуму проект закона, ужесточающего миграционную политику. Его разработчики из МВД предлагают безальтернативно выдворять из страны иностранцев за 20 видов правонарушений, включая участие в несанкционированных митингах, принуждение к забастовкам, злоупотребление свободой массовой информации и мелкое хулиганство при неповиновении полиции. В МВД это поясняют возросшим число инцидентов с участием иностранцев, в том числе массовых драк. Мигранты не склонны массово совершать нарушения, за которые предлагается ужесточить наказания, а за драки их и сейчас высылают из страны, говорит эксперт.

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Проект поправок к КоАП РФ, разработанный МВД (у “Ъ” есть текст документа) рассматривался в понедельник, 16 марта, на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

В министерстве предлагают ввести в качестве наказания безальтернативное выдворение из РФ по 20 статьям КоАП РФ.

В их числе нарушение требований режима ЧС (ст. 20.5 КоАП), участие в деятельности иностранной или международной нежелательной организации (20.33), участие в несанкционированных митингах (5.38), принуждение к участию или отказу от участия в забастовке (5.40).

Сейчас в некоторых статьях кодекса, упомянутых МВД, выдворение иностранца упоминается лишь в качестве возможного наказания. Например, по ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ (о нарушении законодательства о свободе совести и вероисповедания) мигранта могут оштрафовать на 30–50 тыс. руб., а депортация остается на усмотрение суда. Кроме того, в ряде статей КоАП поправки вводят новый состав правонарушений именно для иностранцев: например, за мелкое хулиганство при неповиновении полиции (ст. 20.1 КоАП РФ) и распространение воздействующих на подсознание телепрограмм и кинофильмов, публикацию в СМИ инструкций по сборке бомб и предложений по дистанционной продаже алкоголя их предложено высылать из страны (по ст. 13.15 кодекса о злоупотреблении свободой СМИ).

По ряду статей выдворение будет выступать как обязательное дополнительное наказание к основному штрафу, разъясняет председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Одновременно может быть назначена конфискация орудия или предмета правонарушения, но поправки прямо запрещают назначение двух и более дополнительных наказаний за одно деяние, добавляет он. В законопроекте также упоминается повышение штрафов по 14 статьям КоАП РФ. Например, за нарушение иностранцами правил въезда в РФ, их незаконное привлечение к работе или незаконную трудовую деятельность самого мигранта МВД предлагает штрафовать на 4–7 тыс. руб. (вместо нынешних 2–5 тыс.; по ст. 18.8, 18.10 и 18.15 кодекса соответственно).

В пояснительной записке необходимость изменений объясняется «усилением противоправной активности» иностранцев.

«Продолжают фиксироваться случаи массовых драк и беспорядков» с участием мигрантов, дают понять в МВД. Ведомство приводит статистику, согласно которой в 2023–2024 годах на контроле полиции находилось 100 «конфликтных ситуаций», а к ответственности за нарушения было привлечено 1,5 тыс. человек. «Миграционные потоки нередко повышают уровень конфликтности, служат дополнительными аргументами оправдания ксенофобского насилия для идеологов экстремизма и терроризма»,— добавляют в МВД.

По данным ФСБ РФ, в 2025 году иностранцы (в основном из Казахстана, Узбекистана и Китая) совершили 15,6 млн поездок в РФ (в 2024 году — 16,7 млн). По данным МВД, число иностранных граждан в России на начало 2026 года сократилось до 5,7 млн человек (минус 10% год к году).

В 2025 году власти неоднократно ужесточали требования к пребыванию иностранцев в России, например, запустив для нарушителей закона «реестр контролируемых лиц» (попадание в него грозит блокировкой счетов и высылкой из страны), а в Москве и Подмосковье — обязав мигрантов передавать геолокацию с помощью мобильного приложения (под угрозой высылки). В феврале 2026 года Госдума приняла в первом чтении законопроекты, обязывающие иностранцев сдавать тесты на ВИЧ и наркотики в течение месяца после приезда под угрозой штрафов и выдворения.

Глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов говорит, что предложенный МВД законопроект следует общему тренду государства на ужесточение миграционной политики. При этом он полагает, что трудовые мигранты не склонны массово совершать нарушения, за которые предлагается ужесточать наказания, тогда как за драки их и сейчас высылают из страны на 30–40 лет. Поправки не приведут к сильным изменениям в реальной жизни, но упростят работу сотрудников правоохранительных органов, резюмирует эксперт.

Александр Воронов, Иван Буранов