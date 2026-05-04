Родные иранской правозащитницы Наргиз Мохаммади заявили об ухудшении ее здоровья

Родственники иранской правозащитницы, лауреатки Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади опасаются, что она умирает, сообщает BBC. Ее брат, Хамидреза Мохаммади, заявил в интервью BBC, что теперь «ожидает звонка о самом худшем».

Фото: Yuji Yoshikata / The Yomiuri Shimbun / AFP

Как сообщил 2 мая фонд госпожи Мохаммади Narges Foundation, находящаяся в тюрьме с февраля правозащитница была срочно переведена в больницу города Зандежан из-за «катастрофического ухудшения состояния здоровья». У нее случился сердечный приступ и два эпизода с потерей сознания. По словам родственников, из-за сложной истории болезни ей требуется помощь в надлежащих лечебных заведениях Тегерана, а не в местной больнице.

Наргиз Мохаммади получила Нобелевскую премию мира в 2023 году за «усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех». За последние 20 лет ее неоднократно арестовывали в Иране и приговорили в общей сложности к более чем 40 годам тюрьмы, из которых она отсидела более 10.

Екатерина Наумова