ЕК пояснила назначение первого транша кредита ЕС Украине

Евросоюз и Украина готовы заключить кредитное соглашение в ближайшее время — до конца второго квартала 2026 года, сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Речь идет о предоставлении украинской стороне кредита от ЕС на €90 млрд.

Как уточнил господин Уйвари, не позднее конца июня ЕС выделит Украине первый транш кредита в размере €9 млрд. «Это будет распределено следующим образом: €5,9 млрд на оборонные цели и €3,2 млрд — на программы макрофинансовой помощи»,— сказал он на брифинге (запись опубликована на сайте ЕК).

Первая выплата на оборону будет касаться беспилотников, уточнил представитель ЕК. В настоящее время также «идут переговоры о будущих закупках», добавил Балаш Уйвари.

По словам господина Уйвари, юридическая подготовка к выделению кредита Украине продвигается успешно. Он сказал, что по поводу меморандума о взаимопонимании, который лежит в основе программы макрофинансовой помощи, есть прогресс, но обсуждения продолжаются.

Ранее еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что ЕК рассчитывает направить Украине первый транш кредита уже на следующей неделе. Балаш Уйвари не подтвердил, но и не опроверг ее слова. «Мы решительно настроены произвести первую выплату во втором квартале, и мы это сделаем»,— сказал он.