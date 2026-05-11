ЕС на следующей неделе начнет выплаты Украине по кредиту на €90 млрд

Еврокомиссия рассчитывает на следующей неделе направить Украине первый транш из кредитной программы на €90 млрд, одобренной в апреле. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос на пресс-подходе перед встречей глав МИД ЕС.

Госпожа Кос также сообщила, что Евросоюз может начать переговоры с Украиной по членству до конца июня. «Я потороплю сегодня министров. Мы можем начать переговоры по первому кластеру еще до окончания кипрского председательства в Совете ЕС, а остальные пять кластеров можем открыть в июле», — отметила еврокомиссар по расширению.

В конце апреля Евросоюз одобрил предоставление Украине кредита в размере €90 млрд под гарантии европейского бюджета. Из них €60 млрд направят на военные закупки, €30 млрд — на поддержку бюджета. Первый транш должен поступить в мае. Средства рассчитаны на 2026–2027 годы.