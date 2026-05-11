Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Росмолодежи Гуров прокомментировал попадание под санкции Британии

Глава Росмолодежи Григорий Гуров прокомментировал решение властей Великобритании включить его в санкционный список по России. По его мнению, вводящих санкции западных политиков «корежит» от того, что у России есть своя позиция.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы сами выбираем путь, развиваем страну и отстаиваем свои интересы. У нас своя судьба. А британское королевство пусть живет своей», — отметил господин Гуров (цитата по ТАСС).

Чиновник также пригласил молодых людей со всего мира на Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. «Мы открыты для тех, кто приходит с добрыми намерениями», — подчеркнул глава Росмолодежи.

Новости компаний Все