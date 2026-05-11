Минэкономики сообщило о скором введении безвизового режима с тремя странами

Минэкономики России сообщило о скором введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном.

«Активно прорабатываются вопросы о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Ожидается, что эти направления могут стать доступными без виз в ближайшее время», — отметили в ведомстве (цитата по «Интерфакс»).

Как напомнили в ведомстве, сейчас граждане России могут посещать без визы 86 стран мира. Еще в 38 государствах для россиян действует упрощенный порядок въезда.

О работе над введением безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном сообщал в начале апреля глава Минэкономики Максим Решетников. Тогда какие-либо детали о ходе переговоров не уточнялись. С сегодняшнего дня начал действовать безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией.