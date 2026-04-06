Безвиз между Россией и Саудовской Аравией начнет действовать 11 мая

Соглашение об отмене визового режима между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу 11 мая. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Россияне смогут находиться в Саудовской Аравии без визы не более 90 дней в год — непрерывно или суммарно. Целью поездки не должна быть работа, учеба или постоянное проживание в королевстве. Такие же требования будут действовать для граждан Саудовской Аравии.

Для совершения хаджа или умры (паломничества и малого паломничества) в Саудовской Аравии россиянам потребуется виза, уточнили в российском МИДе.

Стороны подписали соглашение 1 декабря в Эр-Рияде. Сейчас для посещения Саудовской Аравии россияне должны получить электронную визу или визу по прибытии. Оба документа позволяют находиться в стране 180 дней в году, за одну поездку — не более 90 дней.