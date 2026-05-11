Иран в ответном предложении США потребовал разблокировки активов

Иран в ответ на предложение США потребовал прекратить боевые действия и морскую блокаду, а также разблокировать замороженные иранские зарубежные активы. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи на брифинге, передает Reuters.

Он отметил, что среди других требований Ирана — безопасное судоходство через Ормузский пролив и обеспечение безопасности в регионе и в Ливане. Это «щедрые и ответственные предложения в интересах региональной безопасности», подчеркнул господин Багаи. Однако США, по его словам, по-прежнему выдвигают необоснованные и односторонние требования.

Вчера The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщал, что Иран согласился поэтапно открывать Ормузский пролив по мере снятия блокады США, но отказался демонтировать ядерные объекты. Тегеран также предложил ввести мораторий на обогащение урана на более короткий срок, чем требовавшиеся Вашингтоном 20 лет. Источники иранского агентства Tasnim рассказывали, что Иран потребовал отмены санкций США, прекращения войны на всех фронтах и установления контроля Ирана над Ормузским проливом.

С апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. Во время перемирия стороны должны прийти к окончательному мирному соглашению. 6 мая Axios сообщил, что Вашингтон направил Тегерану предложение по меморандуму из 14 пунктов. Власти Ирана передали свой ответ 10 мая. Президент США Дональд Трамп назвал иранское предложение неприемлемым.