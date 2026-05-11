Ярославская полиция нашла продавца поддельных билетов на матч «Локомотива»

В Ярославле полиция установила подозреваемого в совершении серии мошенничеств под предлогом продажи билетов на матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард». Об этом сообщили в УМВД по региону.

На прошлой неделе шестеро жителей Ленинского, Красноперекопского и Заволжского районов сообщили в полицию, что стали жертвами мошенников. Они рассказали, что покупали билеты на хоккейный через сайт объявлений. За покупку ярославцы переводили продавцу от 4,2 до 19,6 тыс. руб. Однако после оплаты выяснилось, что билеты недействительны.

Полиция нашла продавца, которым оказался 22-летний житель Фрунзенского района. Он создавал билеты с помощью графического редактора, выставлял их на продажу, а оплату принимал на карту родственницы.

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела, а подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Ъ-Ярославль» неоднократно сообщал о многотысячной очереди, которая выстраивается при старте продаж билетов на хоккейные матчи «Локомотива». Билеты продают на официальном сайте клуба, а также в кассах «Арены-2000». В самом клубе призывали не покупать билеты на неофициальных ресурсах.

