При атаке БПЛА на предприятие под Белгородом пострадал один человек
Предприятие в селе Ясные Зори в Белгородском округе попало под удар БПЛА. Ранен сотрудник, написал губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram.
У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение живота. Его увезли в больницу Белгорода, сообщил губернатор. Также при атаке были повреждены несколько автомобилей. Одна машина сгорела полностью.
Вчера во время атаки на область пострадали четверо человек, сообщал губернатор. Среди раненых был 17-летний подросток.