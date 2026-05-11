При атаке БПЛА на предприятие под Белгородом пострадал один человек

Предприятие в селе Ясные Зори в Белгородском округе попало под удар БПЛА. Ранен сотрудник, написал губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram.

У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение живота. Его увезли в больницу Белгорода, сообщил губернатор. Также при атаке были повреждены несколько автомобилей. Одна машина сгорела полностью.

Вчера во время атаки на область пострадали четверо человек, сообщал губернатор. Среди раненых был 17-летний подросток.