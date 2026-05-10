Четверо жителей Белгородской области пострадали при ударах БПЛА

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками три муниципалитета Белгородской области. Пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

В селе Варваровка пострадал 17-летний подросток. Его госпитализировали с баротравмой. В Шебекино мужчина получил баротравму, его доставляют в больницу.

В Новой Таволжанке мужчина получил минно-взрывное ранение и травму глаза. В том же населенном пункте пострадал боец «Орлана» — его доставили в больницу с баротравмой.